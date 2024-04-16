İsrail sivilleri, camileri ve yerleşim alanlarını hedef alıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail güçleri, camilere ve sivillerin evlerine hava saldırısı düzenledi, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu kuşatma altına aldı ve aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi alıkoydu.

Ordunun düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti; yaralananlar oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları, sabah saatlerinde aniden yoğun silah sesleri ve top atışlarıyla Cibaliya'nın doğusu, Beyt Lahiya kasabasının kuzeyi ve Beyt Hanun kasabasının doğusundaki bölgelere girdi.

Beyt Lahiya'nın kuzeybatısındaki Beyt Hanun kasabasında askerlerin girişinin ardından iletişimin kesildiği kaydedildi.

Kadın ve kızlar "silah zoruyla" sığınma merkezlerini terk etmeye zorlandı

İsrail askerlerinin, Beyt Hanun'da da yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu kuşatma altına aldığı ve okuldaki tüm erkeklerin tek tek dışarı çıkıp soyunmalarını istediği aktarıldı.

İsrail askerlerinin Beyt Hanun'daki "Mehdiye eş-Şeva" okulunun arkasında bir soruşturma merkezi kurduğu ve alıkoyduğu erkekleri oraya götürerek sorguya çektiği belirtildi.

Askerlerin, kadın ve kızları da "silah zoruyla" sığınma merkezlerini terk etmeye ve Beyt Hanun kasabasının dışına çıkmaya zorladığı kaydedildi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail askerinin Cibaliya kampındaki Şuheda el-Fahura Camii ve bitişiğinde Naci ailesine ait bir evi bombaladığı, saldırılar sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyi ve Deyr el-Belah'a da sabahtan bu yana yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Sağlık kaynakları İsrail'in kamptaki saldırıları sonucu Selman Camisi'nin hasar gördüğünü ve İmam Hatibi İsa Mikdad'ın hayatını kaybettiğini aktardı.

Gazze'nin güneyinde de İsrail uçaklarının Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve yaralananlar olduğu kaydedildi.