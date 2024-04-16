İsrail ordusundaki Fransız asker hakkında Filistinlilere işkenceden suç duyurusu

Le Monde'un haberine göre, şubat ayının sonunda Fransız askerin çektiği ve Filistinli mahkumlara şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 4 dernek, Fransız yargısına başvurdu.

Avukat Gilles Devers 11 Nisan'da, videodaki İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkında, Al Jaliya, 30 Mart Hareketi, Fransa Filistinlileri Derneği, Adalet ve Sınır Tanımayan Haklar Derneği adına Paris Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan dilekçede "soykırıma yönelik askeri operasyonda" yer alan askerin Filistinli mahkumlara işkence ederek savaş suçu işlediği belirtildi.

Fransa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında uluslararası hukuka aykırı hareket etmesi ile İsrail ordusunda görev yapan Fransızların da yargılanması konusu gündeme getirilmişti.

Özellikle Filistin'e verdiği destek ile öne çıkan muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekilleri İsrail ordusunda görev yapan Fransız vatandaşlarının işledikleri savaş suçları nedeniyle yargılanmasını talep ediyor.

Şubat ayında sosyal medyada yayılan ve tepki çeken videoda, Fransızca konuşan İsrail askerinin, elleri ve gözleri bağlanmış şekilde bir kamyonetin arkasından indirilen Filistinli mahkumlara hakaret ettiği ve onlara şiddet uyguladıklarını söylediği anlar yer alıyor.