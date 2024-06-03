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Dünya
AA 03.06.2024 23:00

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Netanyahu esirlerin salıverilmesi çabalarını baltalıyor

İsrail’de Savaş Kabinesi Üyesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli esirlerin salıverilmesine ilişkin çabaları baltaladığını bildirdi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Netanyahu esirlerin salıverilmesi çabalarını baltalıyor
[Fotograf: Reuters]

İsrail haber kanalı Channel 12'ye konuşan ismi açıklanmayan Savaş Kabine Üyesi, Netanyahu’nun, Gazze'ye saldırıların sürmesine yönelik yaptığı açıklamalarıyla olası bir esir takası mutabakatına ilişkin çabaları baltaladığını söyledi.

Üye, "Netanyahu'nun Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nde yaptığı açıklamaların sızdırılması, çatışmaların yeniden başlatılması niyetine ilişkindi." dedi.

Üye ayrıca, Netanyahu’nun açıklamalarının sızdırılmasının, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar’a olası anlaşmayı bozmasına yönelik bir “davet” olduğunu iddia etti.

Netanyahu, Biden'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıkmıştı

İsrail basınına göre, Netanyahu, Meclisin Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıkmıştı.

Biden'ın, Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüş, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız." demişti.

Gazze Şeridi’nde 124 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.

Biden, ateşkes teklifini duyurmuştu

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

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