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Dünya
AA 01.03.2024 10:01

İsrail saldırısında evlerinin enkazı altında kalan Gazzeli aile 9 gün sonra kurtarıldı

İsrail saldırılarında bombalanan evlerinin enkazı altında mahsur kalan Gazzeli aile 9 gün sonra kısıtlı imkanlarla kurtarıldı.

İsrail saldırısında evlerinin enkazı altında kalan Gazzeli aile 9 gün sonra kurtarıldı

Kurtarma operasyonunun ardından Filistin Sivil Savunma Birimi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Enkaz altında 9 gün geçirdikten sonra kısıtlı imkanlar ve ilkel el ekipmanları kullanılmasına rağmen ekiplerimiz, Ahmed Naim adlı çocuğu ve ailesinden 4 kişiyi zor koşullar altında canlı olarak kurtarmayı başardı." ifadeleri kullanıldı.

"Toprak ve moloz altında geçen bu kadar uzun sürenin ardından aile fertlerinin bedenleri neredeyse iskeletten ibaretti." ifadelerine yer verilen açıklamada, ailenin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde enkazdan kurtarılan 10 yaşında olduğu belirtilen Filistinli çocuk Ahmed Naim'in bir deri bir kemik hale gelmesi dikkati çekti.

Sivil Savunma Biriminin yayımladığı videoda kurtarma ekiplerinin Naim'i enkazın altından halat kullanarak büyük bir dikkatle çıkardığı görülüyor.

İsrail ordusu, 20 Şubat'ta yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edildiği Zeytun Mahallesi'ne kara saldırısı başlattığını duyurarak, onlarca evleri bombalamıştı. Saldırıda en az 30 Filistinli ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

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