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Dünya
AA 30.10.2023 00:40

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 24 tır daha ulaştı

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 24 tırın bölgeye ulaştığı duyuruldu.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 24 tır daha ulaştı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan 24 tır Mısır Kızılayından teslim alındı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren tır sayısının 118 olduğu ancak şu ana kadar yakıta izin verilmediği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, gün içinde Gazze'ye 10 tırın ulaştığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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