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Dünya
AA 21.05.2024 10:53

İsrail, Refah'taki "yeni yaklaşımları" için ABD'yi bilgilendirdi

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin "yeni alternatif yaklaşım" hususunda ABD'yi bilgilendirdiği duyuruldu.

İsrail, Refah'taki "yeni yaklaşımları" için ABD'yi bilgilendirdi
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Refah için yeni alternatif yaklaşımlar geliştirdiği ve bu konuda ABD'yi bilgilendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "İki taraf görüşmelerin devam etmesi yönünde mutabık kaldı. Sullivan, ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını yineledi." denildi.

Bu arada, açıklamada, Gallant ve Halevi'nin Sullivan'a yaptıkları sunumda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Refah'a genişletilmiş saldırı planları" konusunda bir maddenin olup olmadığı ise belirtilmedi.

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