İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından ülke yasta.
İran kabinesi, olağanüstü toplandı. Ülkede 5 günlük yas ilan edildi. Ülke genelinde ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi.
Tahran'da anma töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende halk, Reisi'nin fotoğraflarını taşıdı.
Ülke genelinde camilerde programlar düzenlendi. Ağıtlar okundu, göz yaşları içinde dualar edildi.
Cenazelerin götürüldüğü Tebriz'de tören düzenlenecek. Başkent Tahran'daki cenaze töreni ise yarın gerçekleştirilecek.
Bu nedenle Çarşamba günü resmi tatil ilan edildi.
Hayatını kaybeden Reisi'nin yerine yetkileri 50 gün süre ile İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e devredildi.
İran, yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 28 Haziran’da sandığa gidecek.
Daha önce çeşitli devlet kademelerinde görev yapan 1955 doğumlu Muhbir, 2021'den bu yana ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyor