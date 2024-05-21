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Dünya
AA 21.05.2024 10:16

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki saldırısında 6 Filistinli öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda biri doktor 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki saldırısında 6 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin kentinde İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybeden 6 Filistinli ile 3'ü ağır 10 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, hayatını kaybedenler arasında Cenin Hastanesi cerrahi bölüm başkanının da bulunduğunu söyledi.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin şehrine ve kampına gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail insansız hava araçlarının Cenin semalarında uçtuğunu aktaran görgü tanıkları da gece saatlerinde İsrail askerlerinin baskın yaptığı kentte askerlerle Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında 512 kişi hayatını kaybetti.
 

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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