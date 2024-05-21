Güney Kore, Kim Jong Un'u öven şarkıyı yasaklayacak

Seul medya düzenleyicisi, Nisan ayında yayınlanmasından bu yana TikTok'ta popüler hale gelen müzik videosunun ülkenin Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiğini söyledi.

Seul Kore İletişim Standartları Komisyonu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "[Şarkı] Kim Jong Un'u idolleştiriyor, onu övüyor ve yüceltiyor" dedi.

Güvenlik Yasası, Kuzey hükümetinin web sitelerine ve medyasına erişimi engelliyor ve rejim lehine davranış ve konuşmaları cezalandırıyor.

Komisyon, Dost Baba müzik videosunun 29 versiyonunun engelleneceğini söyledi ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Kararın Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nden gelen bir talep üzerine alındığı belirtildi.

Düzenleyici, "Video, dış dünyayla bağlantı kurmak için işletilen bir kanalda yayınlandığı için Güney Kore'ye karşı psikolojik savaşla bağlantılı tipik bir içeriktir ve esas olarak tek taraflı olarak Kim'i idolleştirmeye ve yüceltmeye odaklanmıştır" dedi.