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Dünya
The Boston Globe 21.05.2024 07:38

4 kreş çalışanına çocukların yemeğine melatonin karıştırma suçlaması

ABD'nin New Hampshire eyaletinde dört kreş çalışanı, altı ay süren soruşturmanın sonunda, çocukların yemeklerine uyku takviyesi eklediklerinin anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

4 kreş çalışanına çocukların yemeğine melatonin karıştırma suçlaması
[Fotoğraf: GettyImages]

ABD 'nin New Hampshire eyaletinde dört kreş çalışanı gözaltına alındı. Altı aydır devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere, çocukların yemeklerine uyku takviyesi melatonin karıştırma suçlaması yöneltildi.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, olay, eyalet başkenti Concord'a yaklaşık yarım saat mesafede yer alan bir kreşte yaşandı. Manchester Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yetkililer kreşte 'güvenli olmayan uygulamaların' olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine Kasım 2023'te iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Altı ay süren soruşturmanın sonunda, çocuklara melatonin maddesi verildiği tespit edildi.

4 kreş çalışanına çocukların yemeğine melatonin karıştırma suçlaması

Kreş ruhsatsız işletiliyormuş

Soruşturma kapsamında, 52 yaşındaki kreş sahibi Sally Dreckmann, 51 yaşındaki çalışanı Traci Innie ve 23 yaşındaki çalışanları Kaitlin Filardo ve Jessica Foster gözaltına alındı. Polis, konuya ilişkin açıklama yaparak, "Çocukların yemeklerine anne-babalarının bilgisi ya da rızası olmadan melatonin eklenmiş" ifadelerini kullandı. Kreşte kaç çocuğa bu şekilde melatonin verildiği ve bunun ne kadar süre böyle devam ettiği netlik kazanmadı.

Melatonin, uyumaya yardımcı olmak için satılan bir takviye. Fakat bu maddenin çocuklar üzerinde uzun vadede nasıl bir etki gösterdiği yaygın olarak bilinmiyor. Öte yandan, WBZ News'ün aktardığına göre, polis ayrıca Dreckmann'ın kreşinin ruhsatının da olmadığını tespit eti. New Hampshire yasalarına göre, aynı anda üçten fazla çocuğa bakılmadığı sürece eyalette ruhsat almadan kreş işletmek yasal bir uygulama.

Bölgede yaşayanlar ise, mahallelerinde böyle bir kreş olduğunu bilmediklerini söyledi. Gary Boucher isimli bir kişi, "Ben bir dedeyim, yani biliyorum. Bu. şok edici, gerçekten öyle. Eğer bu benim çocuğuma olmuş olsaydı son derece üzülürdüm" diye konuştu. Boucher, yetkililerin gözaltıların yanı sıra kreşi kapatmasını da umduğunu belirtti. 

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