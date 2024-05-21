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Dünya
AA 21.05.2024 10:39

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunmasına ihtiyacı var

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarından korunması için acilen daha fazla hava savunmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunmasına ihtiyacı var

Annalena Baerbock, Kiev'i ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Rusya'nın füze ve insansız hava aracı saldırılarından korunması için acilen daha fazla hava savunmasına ihtiyacı var." dedi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi için küresel bir girişim başlattıklarını hatırlatan Baerbock, şunları ifade etti:

"Ukrayna hava savunma kuvvetlerine ilave destek sağlamak üzere şu ana kadar yaklaşık 1 milyar avro topladık ve bunun artması için çok çalışıyoruz. Her taşın altına birkaç kez elimizi koyuyoruz. Hatta ilave bir hava savunma sistemi olan Patriot ünitesi için de harekete geçtik."

Ukrayna'nın ayakta kalabilmesi ve Ukraynalıların gelecekte de kendi kaderlerini tayin edebilecekleri bir yaşam sürdürebilmeleri için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydeden Baerbock, Rusya'nın ancak bu şekilde Batı sınırlarına daha fazla ilerleyemeyeceğini kaydetti.

Baerbock, Ukrayna'nın hem kendi özgürlüğü hem de tüm Avrupa'nın özgürlüğü için savaştığını belirterek "Ukrayna'nın AB'ye üyelik konusu, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek yürüttüğü bu savaşın zorunlu jeopolitik sonucudur." diye konuştu.

Haziranda Berlin'de Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nın düzenleneceğine dikkati çeken Baerbock, "Dünyanın dört bir yanındaki partnerlerimizle ve iş dünyası, sivil toplum ve yerel yönetimlerden oluşan güçlü bir ittifakla Ukrayna'nın geleceği için uzun vadeli bir yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

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