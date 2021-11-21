Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Mülteci kampında, Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle öldürülen Fadi Ebu Şühaydam'ın evini basan polislerin, Ebu Şühaydam'ın kardeşi Visam Şühaydam'ı gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail polisi, öğretmen olduğu ifade edilen Ebu Şühaydam'ın görev yaptığı Doğu Kudüs'teki Raşidiye Okulundan bazı kız öğrencileri telefonla arayarak sorguya çağırdı. Polisin okulda da inceleme yaptığı bilgisi verildi.