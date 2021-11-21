Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisi öldürülen Filistinlinin evini bastı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "silahlı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle ateş açarak ölümüne sebep olduğu Filistinlinin evine baskın düzenledi ve kardeşini gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Mülteci kampında, Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle öldürülen Fadi Ebu Şühaydam'ın evini basan polislerin, Ebu Şühaydam'ın kardeşi Visam Şühaydam'ı gözaltına aldı.
Ayrıca İsrail polisi, öğretmen olduğu ifade edilen Ebu Şühaydam'ın görev yaptığı Doğu Kudüs'teki Raşidiye Okulundan bazı kız öğrencileri telefonla arayarak sorguya çağırdı. Polisin okulda da inceleme yaptığı bilgisi verildi.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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