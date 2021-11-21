Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "silahlı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda yaralanan 2 sivilin hastaneye kaldırıldığı, 2 polisin de hafif yaralandığı belirtildi.
Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve bölgeye takviye kuvvet gönderildiği kaydedildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, yaralı sivillerden biri hayatını kaybetti. İsrail basınından Kanal 12 de ölen kişinin Yahudi yerleşimci olduğunu duyurdu.
Basında çıkan haberlerde, ateş açan kişinin Filistinli olduğu ve olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in tüm kapılarını giriş ve çıkışlara kapattı.
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