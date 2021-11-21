Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 18.00'e kadar sürecek.

Kayıtlı 15 milyondan fazla seçmen, kurulan 46 binden fazla sandıkta yeni devlet başkanı ve yardımcısını seçecek.

Seçmenler ayrıca Senatonun 50 üyesinden 27'si ile Temsilciler Meclisinin 155 üyesini belirlemek için oy kullanıyor.

Bir adayın geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması durumunda, bu seçimlerde en yüksek oyu alan iki aday 19 Aralık'ta ikinci tur seçimlerde yarışacak.

Yedi adayın yarıştığı seçimlerde, Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı 55 yaşındaki Jose Antonio Kast ile "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü 35 yaşındaki Gabriel Boric öne çıkıyor.

Seçimlere ilişkin düzenlenen anket sonuçları, bir adayın tek başına oy çoğunluğunu elde edemeyeceğine ve seçimin ikinci tura kalacağına işaret ediyor.

Anketler, yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de genç kesimin dikkatini çeken Boric'in yüzde 18 ila 30, Kast'ın ise yüzde 22 ila 36 oy alacağı öngörüsünde bulunuyor.