Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisi mülteci kampını bastı
[Fotograf: AA]
İsrail güçleri, 8 Ekim'den bu yana kuşatma altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistinliler, baskın düzenleyen İsrail güçlerine tepki gösterdi.
İsrail güçleri, kamptaki kuşatmayı ve baskını protesto eden Filistinlilere sert müdahalede bulundu.
Filistinli gençler İsrail askerlerine taş attı. İsrail askerleri ise göz yaşartıcı gaz ve ses bombasının yanı sıra TOMA'larla "kokarca" adı verilen kimyasal madde içerikli kötü kokulu su kullandı.
[Fotoğraf: AA]
Çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilendi.
8 Ekim'de Şuafat Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araçtan İsrail polisine açılan ateşte yaralanan 3 polisten biri hayatını kaybetmişti.
Etiketler: İsrail Kudüs Filistin Devleti
Son Haberler
- 22:35
- 22:18
- 21:39
- 22:31
- 21:18
Sıradaki Haber
İngiliz siber istihbarat şefi: Çin, "geleceğin güvenlik tehdidi" haline geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz