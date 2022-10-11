İsrail güçleri, kamptaki kuşatmayı ve baskını protesto eden Filistinlilere sert müdahalede bulundu.



Filistinli gençler İsrail askerlerine taş attı. İsrail askerleri ise göz yaşartıcı gaz ve ses bombasının yanı sıra TOMA'larla "kokarca" adı verilen kimyasal madde içerikli kötü kokulu su kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilendi.



8 Ekim'de Şuafat Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araçtan İsrail polisine açılan ateşte yaralanan 3 polisten biri hayatını kaybetmişti.