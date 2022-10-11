Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırgızistan’da 1631 Rus, Kırgız vatandaşlığına başvurdu
Kırgızistan’da 9 ayda 1631 Rus'un Kırgız vatandaşlığı başvurusunda bulunduğu duyuruldu.
Dijital Kalkınma Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Başkanı Nursultan Sardarbekov, düzenlediği basın toplantısında, yılın başından bu yana 192 bin 258 Rusya vatandaşının Kırgızistan’a geldiğini duyurdu.
Sardarbekov, geçen yıl 9 ayda Kırgızistan vatandaşlığı için 385 Rus'un başvurduğunu, bunun 226'sının kabul edildiğini açıkladı.
Nursultan Sardarbekov, bu yılın aynı döneminde ise 1631 Rusya vatandaşının başvuruda bulunduğunu ve bunlardan 603’ünün kabul edildiğini aktardı.
Etiketler: Kırgızistan Rusya
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