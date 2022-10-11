Cezayir haber ajansı APS'ye göre, başkent Cezayir'de düzenlenen 2. Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Forumu'na Başbakan Bin Abdurrahman, Enerji Bakanı Muhammed Arkab ve AB Enerji Komisyonu Komiseri Kadri Simson'un yanı sıra çok sayıda AB ülke temsilcileri ile Cezayirli yetkililer katıldı.

Başbakan Bin Abdurrahman, burada yaptığı konuşmada, "Cezayir-Avrupa Birliği enerji ortaklığı umut verici. Bu bağlamda ortak çıkarları garanti altına almak için, Cezayirli ve Avrupalı ​​şirketler arasında doğal gaz, yenilenebilir enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki yatırım fırsatlarını teşvik etmek ve kolaylaştırmak için ortaklığa umut verici ufuklar belirlemek gerekir" dedi.

Cezayir'in petrol ve doğal gaz rezervleri açısından henüz nispeten keşfedilmemiş "büyük potansiyelini" hatırlatan Bin Abdurrahman, Avrupalı ​​ortaklara Cezayir'deki enerji projelerinin finansmanına katılmaları çağrısı yaptı.

Bin Abdurrahman, Cezayir'in gaz ihracatı "iyi seviyelere ulaşmış" olsa da doğal kaynaklarının geliştirilmesi hidrokarbon alanında yeni keşifler yapılması için yeni havzalarda yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı.

"Enerji ortaklığını güçlendirmeye hazırız"

Öte yandan AB Enerji Komisyonu Komiseri Simson, AB'nin Cezayir ile enerji ortaklığını güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Cezayir'in AB'nin önemli ve güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini vurgulayan Simson, "Cezayir ile AB ve üye ülkeleri arasında enerji sektöründeki bağlar tarihi, güçlü ve derindir. Bunu daha da güçlendirmek, Cezayir ve Avrupa halklarına fayda sağlayacak bir enerji ortaklığını daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

AB ile Cezayir'in, Avrupa'ya ihracat için potansiyel olarak mevcut olan Cezayir gazının hacmindeki artıştan birlikte yararlanacağına inandığını söyleyen Simson, "Bu artış, Cezayir'de yeni gaz sahalarının işletilmesi yoluyla Avrupa şirketleri ile iş birliği içinde sağlanabilir" ifadelerini kullandı.