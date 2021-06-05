Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere destek için yapılan eyleme müdahale eden İsrail polisi, eylemi takip eden Katar merkezli El Cezire ekibine zor kullandı.

El Cezire muhabirini gözaltına aldılar

İsrail polisi, eylemi görüntülemek isteyen El Cezire kameramanını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine kendilerine tepki gösteren El Cezire muhabiri Givara Budeiri'ya silah doğrultan polis, genç kadını gözaltına aldı. Yaşanan arbedede El Cezire ekibinin kameraları da zarar gördü.

Eylemcileri de güç kullanmakla tehdit eden İsrail polisi, göstericileri dağıttı, ellerindeki bayraklara el koydu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurmuş, 13 katlı binayı yerle bir etmişti.

İsrail saldırıları protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

İsveç'in Göteborg kentinde sosyal medyadan örgütlenen göstericiler, kent merkezine yürüdü. Protestoda, "İsrail'e boykot", "İsrail, Filistin topraklarından çık", "İsrail çocuklarımızı öldürüyor" sloganları atıldı.

Filistin'e destek verdiler

İspanya'nın başkenti Madrid'de de, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 54. yılında

Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Madrid'in merkezinde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, İsrail'i protesto etti.

El Cezire'den tepki

El Cezire, İsrail polisinin kanal ekibine saldırısını kınadı.

Saldırıyı "utanç verici" olarak niteleyen yayın kuruluşu, "Bu, İsrail saldırıları serisinin yeni bir bölümü" açıklamasını yaptı. Tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Uluslararası topluma, basın ve insan hakları kuruluşlarına, İsrail hükümetinin eylemlerinin kınanması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan gözaltına alınan muhabir Givara Budeiri serbest bırakıldı.