Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 193 bini, Hindistan'da 28 milyon 799 bini, Brezilya'da 16 milyon 841 bini ve Fransa'da 5 milyon 701 bini geçti.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı bugüne dek 2 milyar 90 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Rusya'nın geliştirdiği aşı Sputnik V'nin Arjantin'de üretiminin başlayacağını duyurdu.

Hollanda'da salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'da başlayan gevşeme planında, üçüncü aşamaya geçildi.

Belçika'da salgınla mücadele kapsamında, 16-17 yaşındaki gençlerin aşılanmasına karar verildi.

Çin, COVID-19'a karşı uygulanan Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı.

Çin'in güneyinde yerel vakaların artışa geçtiği Guangcou şehrine bağlı Nansha, Huadu ve Conghua ilçelerinde geniş kapsamlı COVID-19 testleri yapılmaya başlanırken, Nansha ilçesinde salgın tedbirleri kapsamında restoran, spor salonu ve yüzme havuzu gibi halka açık mekanlar geçici olarak kapatıldı.