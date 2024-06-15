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Dünya
AA 15.06.2024 03:58

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde bir evi vurması sonucu 1 bebek öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 1 bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde bir evi vurması sonucu 1 bebek öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir bebek hayatını kaybedetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin enkaz altında ölü ve yaralı aramaya devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

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Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze
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