İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde bir evi vurması sonucu 1 bebek öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir bebek hayatını kaybedetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin enkaz altında ölü ve yaralı aramaya devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.