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Dünya
AA 15.06.2024 03:58

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırdı: 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde 3 eve düzenlediği saldırılarda biri bebek 14 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırdı: 14 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

Celezun Mülteci Kampı'na saldırı

İsrail askerleri Ramallah ile kentin kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Celezun Mülteci Kampı'ndaki baskında bir Filistinli başından gerçek mermiyle ağır yaralanırken, bir diğeri de bacağı ve karnından şarapnel parçasıyla yaralandı.

Söz konusu baskında Gazze'den Fevzi Dığmiş, Ramallah'ta El-Mesayif Mahallesi'ne düzenlenen baskında da Malik Hasan Hanif isimli Filistinliler gözaltına alındı.

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Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze
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