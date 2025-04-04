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Dünya
AA 04.04.2025 08:34

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde bir eve düzenlediği saldırıda 18 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde bir eve düzenlediği saldırıda 18 Filistinli öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un doğusundaki el-Menara Mahallesi'nde bir evi bombaladı.

İsrail'in saldırısında 18 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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