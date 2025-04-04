Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.04.2025 07:25

Filistin'e destek gösterisi düzenleyen üniversitenin 510 milyon dolarlık desteği durdurulabilir

ABD'de Donald Trump yönetimi "antisemitizmle mücadelede eksiklik gösterdiği" gerekçesiyle Brown Üniversitesine verilen 510 milyon dolarlık desteği durdurmayı planlıyor.

Filistin'e destek gösterisi düzenleyen üniversitenin 510 milyon dolarlık desteği durdurulabilir

Beyaz Saray'dan ismi paylaşılmayan yetkiliye dayandırılan bilgiye göre, üniversitenin 510 milyon dolarlık federal sözleşme ve hibe destekleri durdurulabilir.

Üniversite yöneticisi Frank Doyle, kurum personeline gönderdiği bir e-postada, Trump yönetiminin destek konusundaki "rahatsız edici söylemlerinin" farkında olduklarını bildirdi.

Brown Üniversitesi, ABD Eğitim Bakanlığı tarafından "antisemitik taciz ve ayrımcılıkla ilgili" iddia edilen ihlaller nedeniyle soruşturulan 50'den fazla okuldan biri olarak biliniyor.

Filistin'e destek gösterileri gündemde

İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğine tepki gösteren üniversite öğrencileri, geçen yıl bahar aylarında haftalarca süren gösteriler düzenlemişti.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

ABD Başkanı Trump, kampüslerdeki "yasa dışı" gösterilere izin veren okulların devletten aldıkları her türlü fonu kesme tehdidinde bulunmuştu.

Trump yönetimi, 7 Mart'ta Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle iptal etmişti.

ETİKETLER
ABD İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Dünya'ya yaklaşan asteroid 15 katlı bir bina yüksekliğinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:10
115 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul'da yakalandı
15:11
Kassam Tugayları, komutanlarından Hasan Ferhat'ın öldüğünü doğruladı
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Nisan'da AVM'ler onların dediği gibi olmadı
14:53
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bin 609'a yükseldi
14:31
"Huzur İstanbul" uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı
14:26
Stratejik yatırımlar "mega endüstriyel parklar" ve "endüstri şehirleri" ile güçlenecek
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı
FOTO FOKUS
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ