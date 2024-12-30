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Dünya
AA 30.12.2024 06:21

İsrail ordusu, vuracağını belirterek Gazze'nin kuzeybatısının boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, vuracağı tehdidiyle Gazze kentinin kuzeybatısının boşaltılması yönünde uyarı yaptı.

İsrail ordusu, vuracağını belirterek Gazze'nin kuzeybatısının boşaltılmasını istedi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze kentinin D1 ve D3 olarak sınıflandırılan bölgeleri ile En-Nasr, El-Avde ve El-Murabıtın mahallelerinde yaşayan Filistinlilerden evlerini terk ederek Gazze kent merkezine gitmelerini istedi.

Bu bölgelerden İsrail'e roket atıldığı iddiasında bulunan Adraee, "bunun saldırı öncesindeki uyarı" olduğunu kaydederek, söz konusu bölgenin haritasını paylaştı.

İsrail ordusunun saldıracağını açıkladığı ve boşaltılmasını istediği bölgede, binlerce Filistinli yaşıyor, ayrıca çadırlarda kalan çok sayıda yerinden edilmiş kişi de bulunuyor.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden 5 roketin fırlatıldığı, roketlerin üçünün imha edildiği, ikisinin de boş alana düştüğü iddia edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 514 Filistinli öldü, 108 bin 189 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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