Çok Bulutlu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.12.2024 06:05

39. ABD Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti

ABD'nin en önemli başkanları arasında yer alan Jimmy Carter, 100 yaşında yaşamını yitirdi.

39. ABD Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti

Carter ailesinin kurduğu Carter Center tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir asırlık ömrü geride bırakan eski ABD Başkanı Carter'ın "Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde hayatını kaybettiği " duyuruldu.

Sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "bir asrı geride bırakarak en uzun yaşayan ABD Başkanı olduğu " belirtilen Carter'ın, bir yıldan fazla bir süredir, kendi evinde bakım altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Jİmmy Carter'a "minnet borçlu olduklarını" ifade etti.

Trump, "Jimmy'nin Başkan olarak karşılaştığı zorluklar ülkemiz için kritik bir zamanda geldi ve tüm Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun için hepimiz ona minnettarız." sözlerine yer verdi.

Jimmy Carter

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış, 80'li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar yürütmüştü.

1977-1981 yılları arasında başkanlık görevini yerine getiren Carter, ABD'nin Orta Doğu sorunları gibi hassas konular dahil dış politikasında önemli yönlendirmelere imza atmıştı.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü verilen Carter, aynı zamanda Filistin'de iki devletli bir çözüm için ortaya koyduğu çabalarla biliniyor.

Carter, 2 Haziran 2020'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilhak planının Filistin topraklarının yasa dışı gaspı anlamına geleceğini vurgulayarak, "İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme planı, işgal altındaki toprakların uluslararası anlaşmalarla belirlenen mevcut statüsüne aykırıdır ve güç yoluyla toprak edinmeyi yasaklayan uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Hırvatistan'da sandık çıkış anketlerine göre, Milanovic ikinci kez cumhurbaşkanı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:59
Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada yangın
08:01
NASA’nın teleskobu gizemli gök cismine ışık tuttu: Daha önce hiç görmediğimiz bir şey
08:22
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 83 gözaltı
07:51
Yaptığı keke arsenik koyup kardeşlerini ve yeğenini öldürdü
07:48
Müslüman karşıtı ırkçılık raporlama merkezi açılıyor: Almanya'da bir ilk
07:35
Kolombiya lideri Petro: Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye gerçek bir kahraman
Abant, hafta sonunda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu
Abant, hafta sonunda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu
FOTO FOKUS
TRT'nin yeni dizisi "Gassal"a yoğun ilgi
TRT'nin yeni dizisi "Gassal"a yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ