İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 20 noktaya saldırı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları ve topçu birlikleri Lübnan'ın güneyindeki Ramya bölgesinde 20 ayrı noktaya saldırdı. Ordu bölgede yaşanan patlamalara ilişkin havadan kaydedilmiş görüntüler yayımladı.

İsrail savaş uçaklarının Mervahin ve Kefr Kela'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen noktaları vurduğu aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesindeki sivil alanları uluslararası hukuka göre sivil yerleşim yerlerinde kullanılması yasak fosfor bombasıyla hedef aldı.

Öte yandan, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki İsrail yerleşim yerlerinde "düşman hava unsuru" saldırı sirenleri çaldı.

Hizbullah'tan açıklama

İran destekli Hizbullah Hareketi de Lübnan'ın güneyinden İsrail'e gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Hizbullah Şlomi ve Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaları güdümlü füze ve uygun silahlarla tam isabet hedef aldı.

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada, İsrail askerlerinin konuşlandığı Avivim yerleşim birimindeki bir bina ile Manara ve Hanita askeri mevzilerine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 13 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.