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Dünya
AA 29.12.2023 00:30

İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldığını belirtti.

İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldı
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldığı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine doğru ateş açıldı, saldırıda herhangi bir can kaybı kaydedilmedi.

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde atış yapılan noktalara saldırı düzenledi.

Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail'e ait Ramot Naftali, Mitat, Hirba Maar, Ramim, Hunin ve Sumak isimli 6 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda 129 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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