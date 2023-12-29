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Dünya
AA 29.12.2023 00:26

Fransa açıklarında yangın çıkan gemideki 20 Türk denizci tahliye edildi

Fransa'nın Bretonya bölgesi açıklarında, yangın nedeniyle motoru kullanılamaz hale gelen gemideki 20 Türk denizcinin kurtarıldığı duyuruldu.

Fransa açıklarında yangın çıkan gemideki 20 Türk denizci tahliye edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Ulusal basındaki haberlere göre, Bretonya'nın Penmarch kasabası açıklarında dün "Guana" isimli Panama bayraklı gemide makineler alev aldı. Yangın nedeniyle geminin motoru kullanılamaz hale geldi.

Motor tamir edilemeyince 150 metrelik geminin mürettebatı zor durumda kaldı.

Atlantik Deniz Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gemideki 20 Türk denizcinin bir kısmı hava yoluyla bir kısmı deniz yoluyla tahliye edildi.

Helikopterle tahliye edilen 14 Türk denizci, dün yerel saatle 23.00 sularında Lanveoc-Poulmic deniz hava üssüne getirildi.

Diğer 6 Türk denizci ise Fransa'nın Brest kenti istikametindeki Esperanza del Mar isimli İspanyol gemisine bindirildi.

Abeille Bourbon isimli römorkör gece Guana gemisine yanaştı. Römorkörün bugün gemiyi Brest'e ulaştırması planlanıyor.

Guana gemisinin Türkiye'ye demir talaşı götürdüğü belirtildi.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye'nin Nant Başkonsolosluğu 20 Türk denizcinin durumuyla ilgili Fransız yerel makamlarıyla temas halinde.​​​​​​​

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