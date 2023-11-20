İsrail ordusu Lübnan'da çok sayıda bölgeyi topçu atışıyla vurduğunu duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Roket saldırılarında yaralanan olmadığı, sınıra yakın bir bölgede yangın çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin bu sabah Lübnan topraklarında çok sayıda bölgeyi vurduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun roket atışlarının yapıldığı yerleri hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.