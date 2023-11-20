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Dünya
AA 20.11.2023 12:08

Fransa'da hava yolu çalışanlarının grevi Paris ve Toulouse'daki uçuşları aksattı

Fransa'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle Paris ve Toulouse'daki havalimanlarında uçuşların aksadığı bildirildi.

Fransa'da hava yolu çalışanlarının grevi Paris ve Toulouse'daki uçuşları aksattı

Ulusal basındaki haberlere göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), grev nedeniyle Paris-Orly ve Toulouse-Blagnac havalimanlarında bugünkü uçuşların 4'te 1'inin iptal edildiğini bildirdi.

DGAC, hava trafik kontrolü hizmeti veren çalışanların grevde olmasının uçuşlarda gecikmelere de yol açacağı uyarısında bulundu.

Hava yolu çalışanları, geçen hafta parlamentoda onaylanan ve sektör çalışanlarına grevleri sırasında minimum düzeyde hizmet sağlamalarını zorunlu kılan yasayı protesto etmek için greve gitti.

Yeni yasa gereği, çalışanların en az 48 saat öncesinde greve gideceklerini bildirmesi isteniyor.

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