İsrail ordusu: Lübnan sınırında 3 Hizbullah üyesi hava saldırısıyla vuruldu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınırda 3 Hizbullah üyesinin tespit edildiği ve grubun havadan vurulduğu ifade edildi.
Ayrıca İsrail ordusuna ait keskin nişancıların Lübnan sınırı bölgesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen silahlı kişilere ateş açtığı aktarıldı.
Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.