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Dünya
AA 20.10.2023 14:39

İsrail ordusu: Lübnan sınırında 3 Hizbullah üyesi hava saldırısıyla vuruldu

İsrail ordusu, Lübnan sınırında 3 Hizbullah üyesinin hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusu: Lübnan sınırında 3 Hizbullah üyesi hava saldırısıyla vuruldu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınırda 3 Hizbullah üyesinin tespit edildiği ve grubun havadan vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail ordusuna ait keskin nişancıların Lübnan sınırı bölgesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen silahlı kişilere ateş açtığı aktarıldı.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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