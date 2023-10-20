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Dünya
AA 20.10.2023 14:00

Nijerya ile AB'den 900 milyon euroluk anlaşma

Nijerya ile Avrupa Birliği, sağlık, eğitim ve tarım gibi alanlardaki kalkınma projeleri için 900 milyon euroluk finansman anlaşması imzaladı.

Nijerya ile AB'den 900 milyon euroluk anlaşma
[Fotograf: AA]

AB Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jutta Urpilainen ile Nijerya Bütçe ve Ekonomik Planlama Bakanı Abubakar Bagudu, başkent Abuja'da düzenlenen AB-Nijerya Stratejik Diyaloğu programında sağlık, eğitim ve tarım gibi alanlardaki kalkınma projeleri için 900 milyon euroluk finansman anlaşmasına imza attı.

Urpilainen, yaptığı açıklamada, AB'nin herkes için güvenlik, demokrasi ve refah önceliklerine yatırım yapmaya devam edeceğini belirtti.

Ortaklıklarını daha da güçlendirmek üzere Nijerya'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Urpilainen, AB'nin Küresel Geçit Stratejisi ve AB'nin hükümet önceliklerine desteği kapsamında yeni bir eylem planı başlatmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Nijerya ile AB arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde fon, akıllı tarım, sürdürülebilir enerji, sağlık hizmetlerine erişim ve eğitime destek amacıyla kullanılacak.

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