Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2023 13:52

Hollanda'dan vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Hollanda'dan vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı

Dışişleri Bakanlığının acil durumlar ve seyahat uyarıları için kullandığı X sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Lübnan'a seyahat edilmemesi çağrısı yapılırken Hollanda vatandaşlarına "ticari uçuşlar hala açıkken" ve "mümkün olan en kısa sürede" bu ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden Hollanda vatandaşlarından Beyrut'taki büyükelçilikle irtibatta kalmaları ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi ile 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.

ETİKETLER
Hollanda Lübnan
Sıradaki Haber
Fransa'da çoğalan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 22 soruşturma açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:21
8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi
14:15
Bakan Kacır: Yatırım iştahından ziyadesiyle memnunuz
14:04
Türk savunma ürünlerinin cazibesi artıyor
14:04
Nijerya ile AB'den 900 milyon euroluk anlaşma
13:50
Fransa'da çoğalan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 22 soruşturma açıldı
14:22
Guterres: Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli
Gazze'de cuma namazı
Gazze'de cuma namazı
FOTO FOKUS
İsrail'in hava saldırılarında yaralananlar Şifa Hastanesi'ne getiriliyor
İsrail'in hava saldırılarında yaralananlar Şifa Hastanesi'ne getiriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ