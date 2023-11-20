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Dünya
AA 20.11.2023 22:25

İsrail ordusu kara saldırısını kuzeye doğru genişleterek Endonezya Hastanesi'ni kuşattı

İsrail askeri araçları dün Gazze kentinde nispeten geriledikten sonra bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarını yeniden genişleterek Cibaliya beldesindeki Endonezya Hastanesini kuşatma altına aldı.

İsrail ordusu kara saldırısını kuzeye doğru genişleterek Endonezya Hastanesi'ni kuşattı

Gazze'nin kuzeyindeki Tevam bölgesinden bir kilometre doğuya doğru ilerleyerek Ebu Şarh kavşağına ulaşan İsrail güçleri, buradan 2 kilometre kuzeye doğru ilerleyerek Endonezya Hastanesi'nin yakınlarına ulaştı.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, İsrail güçlerinin sabahtan itibaren Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altında tuttuğunu söyledi.

Berş, İsrail güçlerinin hastanenin kliniklerini ve ameliyathane katlarını bombalayıp ekipmanları imha ederken, hastanede ve avlusunda cesetlerin yığıldığına dikkati çekti.

Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri, Es-Sabra Mahallesi'nden ve Ez-Zeytun Mahallesi'nin batı tarafından 3 kilometre batıya çekilerek Şifa Hastanesi'ne ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Endonezya Hastanesi vuruldu, cesetler yığılıyor
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Endonezya Hastanesi vuruldu, cesetler yığılıyor

Ayrıca İsrail güçleri, Tel el-Heva ve Er-Rimal mahallelerinin güneybatı bölgelerinden çekilerek Gazze sahil şeridindeki Er-Reşid Caddesi'ne ilerledi.

İsrail güçleri Gazze'deki El-Vahde, Ömer el-Muhtar ve Es-Selasin caddelerinin büyük bir bölümü ve Şifa Hastanesi çevresindeki evleri yıkarken, Tel el-Heva Mahallesi ve Rimal Mahallesi başta olmak üzere şehrin batı bölgelerinin çoğunda büyük yıkıma neden oldu.

Görgü tanıklarına göre, onlarca ölünün yanmış cesedi Gazze şehrinin batı bölgelerinde özellikle de Şifa Tıp Kompleksi civarında sokaklara atılmış durumda.

İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiya beldelerinde geniş çaplı çatışmalar devam ediyor.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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