İsrail ordusu, İran'dan atılan bazı füzelerin engellenemediğini açıkladı

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e bir çok füzenin ateşlendiği ve bunlardan büyük kısmının engellendiği ileri sürüldü.

Halka talimatlara uymaya devam etmesi uyarısında bulunulurken İç Cephe Komutanlığı sığınaklardan çıkılabileceğini açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD menşeli THAAD balistik füze savunma sisteminin de füzeleri engellemek için devreye girdiğini aktardı.

Haberde 8 civarında füzenin ateşlendiği, bunlardan 2'sinin açık alana düştüğü ve işgal altındaki Batı Şeria'da da alarmların devreye girdiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerden kaynaklı herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini, 4 kişinin sığınaklara kaçarken kendisini yaraladığını aktardı.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.