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İsrail ordusu Gazze'nin doğusunu vurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail, Gazze Şeridi'nden 2 roket atıldığını duyurmasının ardından Gazze'nin doğusunu vurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den gece atılan roketlere karşılık orduya ait helikopterler ve tanklarla Hamas'a ait bazı mevkiler bombalanmıştır" sözleri kullanıldı.
Alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait savaş helikopterleri güneydeki Rafah kentini, tanklar da doğudaki bazı bölgelerin yanı sıra batıdaki Beyt Lahye beldesini bombaladı.
Bombardımandan dolayı can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Gece geç saatlerde İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den iki roketin kente sınır bölgelerdeki İsrail arazilerine fırlatıldığı, "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin söz konusu roketlerin düşürülmesi için harekete geçtiği kaydedilmişti.
Etiketler: Filistin Devleti İsrailSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 07:17
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