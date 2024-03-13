İsrail ordusu, Gazze’de Kudüs Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda 5 sivili öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Gazze kentinde Filistin Kızılayına ait Kudüs Hastanesi çevresini obüs toplarıyla vurdu.

Habere göre, İsrail ordusunun Kudüs Hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 5 sivil öldürüldü ve birçok kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 184 Filistinli öldürüldü, 72 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.