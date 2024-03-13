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Dünya
AA 13.03.2024 11:45

Almanya Gazze'ye havadan yardım operasyonuna katılacak

Alman Hava Kuvvetleri, Ürdün tarafından Gazze'ye havadan yardım ulaştırılması için başlatılan operasyona katılacak.

Almanya Gazze'ye havadan yardım operasyonuna katılacak
[Fotograf: AA]

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Gazze'ye havadan yardım ulaştırılması için Hava Kuvvetlerine talimat verdi.

Pistorius, Gazze'deki insanların en temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu vurgulayarak, "Onların gıda ve ilaca erişimini sağlamak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Bu amaçla Alman Silahlı Kuvvetleri, her biri 18 tona kadar yük taşıyabilen iki adet Hercules nakliye uçağı sağlıyor. Gerçek şu ki hava indirme işlemi tehlikesiz değil. Bu amaçla görevlendirilen ekipler, ilgili prosedürler konusunda eğitimli ve son derece deneyimlidir." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’ne havadan yardımlar devam ediyor
Gazze Şeridi’ne havadan yardımlar devam ediyor

Gazze'ye havadan yardım ulaştırma görevinin, Fransa'nın Evreux kentinde bulunan ve C-130J Hercules nakliye uçaklarıyla donatılmış olan hava nakliye filosu tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Hava yardım operasyonunun gelecek hafta sonu başlayabileceği aktarıldı.

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