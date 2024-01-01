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Dünya
AA 01.01.2024 21:25

İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldürüldüğünü, 4 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yeni askeri can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 5. Tugay'ın 7020 taburundan çavuş Amichai Yisrael Yehoshua Oster öldürüldü ve 2 asker ağır yaralandı.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir askerin, güneyinde ise bir subayın daha ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı askerlerin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askeri sayısı, 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507'ye yükseldi.

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