Hamas'tan Kızılhaç'a İsrail'in Filistinli esirlere yönelik ihlallerini belgeleme çağrısı

Hamas, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası insan hakları kuruluşlarını, işgal hapishanelerinde keyfi ve sistematik olarak Filistinli kadın esirlere yönelik ihlaller, yetersiz beslenme ve tıbbi ihmal de dahil olmak üzere en temel haklarından mahrum bırakılmaları karşısında sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsan hakları örgütlerinden "özellikle Filistinli esir kadınlar başta olmak üzere tüm esirlerin maruz kaldıkları ihlallere ışık tutmaları" istenen açıklamada, "ihlallerin belgelenmesi, sorumluların yetkili mahkemelerin önüne çıkarılarak hesap vermelerinin sağlanması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Esirler Cemiyeti cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Damon Cezaevi'nde tutulan 80 Filistinli kadın esirin işkence gördüğünü ve aç bırakıldığını duyurmuştu.

İsrail güçleri 2023'te Filistinlilere yönelik gözaltıları artırdı. Filistin Esirler Cemiyetinin rakamlarına yer verilen rapora göre, 2023 yılında 4 bin 820'si 7 Ekim'den sonra olmak üzere toplam 7 bin 800 Filistinli gözaltına alındı. İdari tutukluların sayısı ise 2 bin 870'e yükseldi.