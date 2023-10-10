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Dünya
AA 10.10.2023 10:55

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ediyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına devam eden İsrail ordusu, sınıra yakın bölgelere de yığınak yapmayı sürdürüyor.

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ediyor
[Fotograf: AA]

İsrail ile Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının öncülüğündeki Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar sürerken, bölgede tansiyon giderek artıyor.

İsrail ordusu dün gece ve bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına devam etti.

Öte yandan İsrail ordusu Gazze sınırına yakın bölgelere yığınak yapmaya devam ediyor.

İsrail ordusuna ait obüsler, toplar sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze’ye çevrilmiş durumda. Tırlarla bölgeye yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.

İsrail’in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Gazze’nin birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Gazze’den yükselen dumanlar sınırın İsrail tarafından görülebiliyor.

Bölgede sık sık İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin sesleri duyuluyor.

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