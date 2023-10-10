Hollanda ve Kanada'nın Suriye'ye açtığı "işkence" davası başladı

Davanın 2 günlük duruşmasının ilk gününde, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Uluslararası Adalet Direktörü Balkees Jarrah mahkemede bir konuşma yaptı.

Jarrah, "Mahkeme, kabus koşullar altında acı çekmeye devam eden ve hayatları ciddi tehlike altında olan Suriyelilere yönelik daha fazla istismarın önlenmesi için acil önlemler almalı." çağrısında bulundu.

Dava haziran ayında açılmıştı

ICJ'nin haziranda yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de işlenen işkence suçlarının, İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Kanada ve Hollanda'nın 8 Haziran 2023'te dava açtığı belirtilmişti.

Kanada ve Hollanda'nın ortak dava talebinde, "Suriye, 2011'den bu yana sivil eylemlere yönelik şiddetli müdahalelerine, durumun silahlı çatışmaya dönmesinden sonra da devam ederek uluslararası hukuku sayısız defa ihlal etti." ifadesi yer almıştı.