Çok sayıda ülkede Filistin'e destek gösterileri yapıldı

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından Gazze ve Batı Şeria'ya saldırılarına devam ediyor.

Filistin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıkladı.

Söz konusu saldırıların ardından dünyanın çeşitli yerlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

ABD

New York şehrinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

San Francisco kentinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.

Şikago'da da Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Kanada

Kanada'nın Toronto kentinde Filistin destekçileri, Nathan Phillips Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Göstericiler bayrak ve pankart taşıyarak slogan attı.

[Fotoğraf: AA]

İngiltere

Filistin Dayanışma Kampanyası, El-Aksa'nın Dostları Platformu, Britanya Filistin Forumu, Britanya Müslümanlar Birliği ve Savaşı Durdur Koalisyonu'nun çağrısıyla binlerce kişi İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

Gazze ve Filistin'le dayanışma göstermek isteyen göstericiler, "Adalet, eylem, boykot, yaptırım istiyoruz", "Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

[Fotoğraf: AA]

Yunanistan

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, "Filistin direnişine destek" mesajı verdi.

[Fotoğraf: AA]

Arjantin

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Filistin destekçileri, İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, bayrak ve pankart taşıyarak slogan attı.

Avustralya

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'nin güneybatısında yer alan Lakemba bölgesinde bir grup, Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla toplandı.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup, Filistin'e destek vermek ve İsrail'e tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.