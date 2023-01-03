Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kentine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin gerçek mermi ile göğsünden vurduğu 15 yaşındaki Filistinli Adem Ayyad'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail askerleri, dün de işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmüş, 8 Filistinliyi yaralamıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) bölgede kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana 2022 Batı Şeria için "en kanlı" yıl olmuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail askerleri tarafından 150 Filistinlinin öldürüldüğü 2022'nin Batı Şeria'da en çok ölümün görüldüğü yıl olduğunu duyurmuştu.

BM, İsrail'in baskıcı işgali sürdükçe hiçbir barışçıl çözümün aranamayacağının altını çizmişti.