İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını engelledi

Filistinli onlarca çiftçi, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colao ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Jaume Asens ve Marc Botenga eşliğinde zeytinlerini toplamak için Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde bulunan zeytin bahçelerine gitmek istedi.

Ancak İsrail askerleri, Filistinli çiftçilere ve aktivistlere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Atılan gaz bombaları nedeniyle çok sayıda çiftçi ve çiftçilere destek veren aktivist boğulma tehlikesi yaşadı.

Atılan gaz bombaları bölgede yangına neden olurken, İsrail askerleri çiftçilerin kendi topraklarına ulaşmasına engel oldu.

Kusra Belediye Meclisi daha önce yaptığı açıklamayla eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colao ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Jaume Asens ve Marc Botenga eşliğinde zeytin hasadı yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı. Saldırıda 2 Filistinli yaralandı.