Açık 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2024 16:45

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını engelledi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, Avrupalı bazı siyasetçiler eşliğinde zeytin bahçelerine ulaşmaya çalışan Filistinli çiftçilere göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını engelledi

Filistinli onlarca çiftçi, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colao ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Jaume Asens ve Marc Botenga eşliğinde zeytinlerini toplamak için Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde bulunan zeytin bahçelerine gitmek istedi.

Ancak İsrail askerleri, Filistinli çiftçilere ve aktivistlere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Atılan gaz bombaları nedeniyle çok sayıda çiftçi ve çiftçilere destek veren aktivist boğulma tehlikesi yaşadı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını engelledi

Atılan gaz bombaları bölgede yangına neden olurken, İsrail askerleri çiftçilerin kendi topraklarına ulaşmasına engel oldu.

Kusra Belediye Meclisi daha önce yaptığı açıklamayla eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colao ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Jaume Asens ve Marc Botenga eşliğinde zeytin hasadı yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı. Saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

ETİKETLER
Batı Şeria Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
McDonald's'ın küresel satışları üçüncü çeyrekte de geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde yoğun ilgi
18:01
Fethiye açıklarında 103 düzensiz göçmen yakalandı
17:58
Bakan Yerlikaya: Tehdit ve saldırılarla davamızdan vazgeçmeyiz
17:46
Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle sürprizi
17:38
TCG Poyraz Kocaeli'de ziyarete açıldı
17:37
Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladı
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümüne özel gösteri uçuşu
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümüne özel gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
'Göklerin beyi' göreve hazır
'Göklerin beyi' göreve hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ