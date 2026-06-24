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Dünya
AA 24.06.2026 10:53

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 11 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı kentlerine bir dizi baskınlar düzenledi.

Filistinlilerin evlerine baskın yapan, arama bahanesiyle eşyalarına zarar veren İsrail askerleri, biri kadın 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in gözaltılar aracılığıyla ve özellikle kadınları, gençleri ve akademisyenleri hedef alarak, Filistin toplumu üzerindeki baskı ve yıldırma politikasını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

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