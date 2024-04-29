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Dünya
AA 29.04.2024 17:45

İsrail ordusu, Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı
[Fotograf: AA]

Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Azzun beldesi sakinlerinden Faris el-Azzuni, yaptığı açıklamada, belde girişinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktığını söyledi.

İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermi kullanarak müdahale ettiğini aktaran Azzuni, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci gözaltına aldığını belirtti.

Azzun, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri belde girişini kapatarak evlere baskınlar düzenlediğine işaret etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki olaylarda 2 Filistinli yaralandı.

Açıklamada, gerçek mermiyle vurulan iki Filistinliden birinin 15 yaşında çocuk olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bölgede, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

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