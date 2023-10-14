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Dünya
AA 14.10.2023 09:47

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü.

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başından vurulan 27 yaşındaki Mahmud Şahade'nin yaralı halde Eriha Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Eriha yakınlarındaki Ayn es-Sultan, Ukbet Cebr Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile onlarca Filistinli genç arasında gerginlik yaşandı. İsrail askerleri, Filistinli gruba göz yaşartıcı gaz ve ardından gerçek mermiyle müdahale etti.

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İsrail askerleri ayrıca mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda evlere girerek arama tarama yaptı. 

Bu son olayla İsrail güçlerince 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 52'ye yükseldi.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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