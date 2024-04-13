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Dünya
AA 13.04.2024 15:45

İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki BM'ye ait okulu son bir günde ikinci kez bombaladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu bir gün içinde ikinci kez daha bombaladı.

İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki BM'ye ait okulu son bir günde ikinci kez bombaladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Nusayrat Mülteci Kampı bölgesindeki UNRWA okulunu bombaladı, okulda ciddi hasara yol açtı. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ayrıca sağlık kaynakları, İsrail'in son saatlerde Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bölgeleri hedef alan bir dizi hava ve topçu saldırısı düzenlediğini, çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Bu, İsrail'in "Yeni Kamp Ortak İlköğretim Okulu" adını taşıyan okula 24 saatten kısa süre içinde düzenlediği ikinci bombardıman oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, dün akşam İsrail topçu birliklerinin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki aynı okulu hedef alması sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu duyurmuştu.

İsrail 10 Nisan'dan bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgelere çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırılar düzenliyor.

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