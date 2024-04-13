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Dünya
AA 13.04.2024 14:43

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesinde Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesindeki Tokmak kentine Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesinde Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü

Zaporijya bölgesinin sözde valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, bölgedeki Tokmak kentine gece çok namlulu roketatar saldırısı düzenlediğini belirtti.

Balitskiy, saldırı sonucunun 10 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Saldırı sonucu 5 evin kısmen yıkıldığını belirten Balitskiy, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

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